Боевые корабли НАТО вошли в Черное море

Боевые корабли НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор и вошли в Черное море. Их фотографии опубликованы в твиттере.

"Эвертсен", "Санта Мария", "Торонто", "Йылдырым", "Реджеле Фердинанд" и "Дръзки" с нетерпением ждут проведения операции Sea Shield и работы с украинскими и грузинскими партнерами", — говорится в сообщении.

Эсминец "Эвертсен" принадлежит Нидерландам, фрегат "Торонто" — Канаде, фрегат "Санта Мария" — Испании, "Йылдырым" — Турции, "Реджеле Фердинанд" — Великборитании, а "Дръзки" — Болгарии.

Согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.