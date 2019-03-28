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Боевые корабли НАТО вошли в Черное море 

РИА Новости 4 часа назад
Боевые корабли НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор и вошли в Черное море. Их фотографии опубликованы в твиттере.
"Эвертсен", "Санта Мария", "Торонто", "Йылдырым", "Реджеле Фердинанд" и "Дръзки" с нетерпением ждут проведения операции Sea Shield и работы с украинскими и грузинскими партнерами", — говорится в сообщении.
Эсминец "Эвертсен" принадлежит Нидерландам, фрегат "Торонто" — Канаде, фрегат "Санта Мария" — Испании, "Йылдырым" — Турции, "Реджеле Фердинанд" — Великборитании, а "Дръзки" — Болгарии.
Согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.
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Армия , Видео , Войска , НАТО
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