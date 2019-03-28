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Два корабля НАТО прибудут в Одессу 1 апреля 

ТАСС 21 час назад
Фото: Reuters
Два корабля НАТО прибудут в Одессу 1 апреля после выполнения задач по патрулированию в Черном море. Об этом сообщило в среду в Facebook посольство Канады на Украине.
"1 апреля 2019 года два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдут в Одесский морской порт с очередным визитом. Фрегат Королевских ВМС Канады Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток", — говорится в сообщении.
По данным посольства, капитаны кораблей проведут встречи с украинскими моряками, а также с представителями городских властей. Для жителей Одессы будет организовано посещение фрегатов.
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Армия , Войска , Украина
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