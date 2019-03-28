«В отличие от Вашингтона, Россия никому не угрожает»: в Москве ответили на призыв Трампа покинуть Венесуэлу

Военные специалисты из России будут находиться в Венесуэле столько, сколько необходимо им и правительству Боливарианской республики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова . По её словам, взаимодействие Москвы и Каракаса основано на договоре о военно-техническом сотрудничестве, и российская сторона, в отличие от Вашингтона, никому не угрожает. В свою очередь, в Кремле призвали третьи страны последовать примеру РФ и позволить венесуэльцам самим решить свою судьбу. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна уйти» из Венесуэлы, и для реализации этого сценария рассматриваются все варианты.

Военнослужащие из России будут находиться в Венесуэле до тех пор, пока это будет необходимо. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, уточнив, что российские специалисты занимаются реализацией договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества​​​.

«Как долго? Столько, сколько им понадобится. Столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это всё делается на основе двусторонних договоренностей», — подчеркнула Захарова во время еженедельного брифинга.

Представитель МИД напомнила, что взаимодействие Москвы и Каракаса основано на договоре о военно-техническом сотрудничестве, и российская сторона ничего не нарушала — ни международных договоренностей, ни внутреннего законодательства Венесуэлы.

«Россия не меняет баланс сил в регионе, Россия никому не угрожает, в отличие от граждан в Вашингтоне», — отметила дипломат.

Москва не вмешивается во внутренние дела Венесуэлы и рассчитывает, что другие государства пойдут по тому же пути, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с какими-то государствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы. Рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Он отметил, что Россия направила своих представителей в Венесуэлу в рамках существующих контрактов по военно-техническому сотрудничеству и других направлениях.

«Российская Федерация имеет достаточно традиционное и достаточно развитое взаимовыгодное отношение, сотрудничество и взаимодействие с Венесуэлой», — уточнил Песков.

Захарова уточнила, что Вашингтон предпринимает «сознательные действия» по провоцированию хаоса и распада государства в Венесуэле, и победителей в сложившейся ситуации не будет.

«Мы видим последовательную череду действий, направленных на дестабилизацию обстановки, введение санкций против финансового, нефтяного, золотодобывающего секторов, внесение раскола в общество, вооружённые силы, попытки насильственно ввезти гуманитарную помощь, продолжение диверсий или действий, которые непосредственно можно квалифицировать как диверсии против энергосистемы страны», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ультиматум Трампа

По информации СМИ, 24 марта в Каракас прибыли два российских самолёта с группой военнослужащих в целях двусторонних консультаций.

Военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы началось в 2004-2005 годах, когда были заключены контракты на поставку из Москвы определённых видов вооружения и военной техники, рассказал в беседе с RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, в 2006 году контракты были оплачены и технику поставили заказчику.

«Далее происходило обучение специалистов на эту технику и взаимодействие Венесуэлы с нашим государством по линии военно-технического сотрудничества. Представители Венесуэлы даже участвовали в армейских играх, которые проводит Министерство обороны ежегодно», — отметил Леонков.

Последней вехой военно-технического сотрудничества был прилёт российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу, продолжил эксперт.

«Тем самым мы показывали, что именно в рамках военно-технического сотрудничества наши связи только укрепляются», — заключил Леонков.

Однако президент США Дональд Трамп 27 марта заявил, что России следует покинуть Венесуэлу. Это высказывание главы Белого дома прозвучало в ходе встречи с супругой самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуаидо Фабианой Розалес и вице-президентом США Майком Пенсом

«Россия должна уйти», — сказал Трамп во время встречи. Президент уточнил, что для реализации этого сценария рассматриваются «все варианты». В свою очередь, Пенс назвал отправку российских военнослужащих в латиноамериканскую страну «нежелательной провокацией».

Помощник президента России Юрий Ушаков , комментируя высказывание Трампа, заявил, что пребывание российских военных в Каракасе осуществляется в полном соответствии с уровнем взаимодействия с избранными властями Венесуэлы.

«Мне кажется, неплохо сказала (официальный представитель МИД РФ. — RT) Захарова: пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются. Это всё в рамках нормальных отношений с законным правительством делается», — приводит РИА Новости слова Ушакова.

Ранее Захарова призвала США покинуть Сирию в соответствии с заявленными Вашингтоном планами.

«Он (Дональд Трампю. — RT) заявлял, что США выведут войска из Сирии, прошёл месяц. Хотелось бы уточнить: вышли или нет? Прежде чем распоряжаться судьбой других стран, я бы посоветовала так же свободно реализовывать обещания, которые даны международному сообществу», — отмечала она.

«Россия представляет силу, которая препятствует осуществлению госпереворота»

В свою очередь, венесуэльская сторона заявила, что российские специалисты прибыли в Каракас исключительно для реализации военно-технического сотрудничества.

«Что касается присутствия российских специалистов, речь идет о сотрудничестве, военно-техническом сотрудничестве. Я хочу подчеркнуть слово «военно-техническое». И никоим образом речь не идет о военном присутствии России для совершения силовых операций», — заявил военный атташе посольства Боливарианской республики в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес. Его слова приводит РИА Новости.

Венесуэльская армия сильно воздействует на процессы внутри республики и США важно отделить представителей силового блока от «влияния» тех сил, которые выступает за сохранение Конституции, за сохранение Мадуро у власти, рассказал в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Россия представляет для Америки ту силу, которая препятствует осуществлению госпереворота. Россия находится на территории Венесуэлы согласно существующим договоренностям, и, в том числе, двусторонним», — сказал эксперт.

Он отметил, что возможная попытка американцев войти в Венесуэлу станет очередной военной интервенцией и примером обхода международных норм. По словам Данюка, в Америке сильно распространён миф о том, что Россия пытается подорвать демократические институты и является сейчас чуть ли не главным врагом Америки