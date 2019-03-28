Два военных самолета провели разведку у границ России

Два иностранных военных самолета заметили у российских границ. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

В 09:40 по московскому времени радиоразведчик ВМС США Lockheed ЕР-3Е Orion с номером 157316 взлетел с авиабазы Суда-Бей в Греции . Судно пересекло воздушное пространство Болгарии и в 14:30 мск оказалось в акватории Черного моря. В ходе разведки аппарат несколько раз облетел границы полуострова.

Кроме того, в 13:05 мск радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102002 засекли в акватории Балтийского моря. Воздушное судно приблизилось к побережью Калининградской области и некоторое время курсировало в указанном районе. Высота полета составила 12,2 километра, скорость — 914,9 километра в час.

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ значительно увеличилась. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , появление американских летательных аппаратов у рубежей страны создает дополнительную напряженность.