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Минэнерго США испугалось «ядерной угрозы» со стороны России и Китая 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 28 марта 2019
Фото: Reuters
США должны модернизировать ядерный потенциал из-за «ядерной угрозы» со стороны России и Китая, заявил глава американского минэнерго Рик Перри в Сенате США.
Он отметил, что «многие поколения» стремились к «окончательной ликвидации ядерного оружия», но «реальность» такова, что «угроза со стороны иностранных государств растет», передает ТАСС.
Перри заявил, что Москва и Пекин не только «вкладывают огромные ресурсы» в модернизацию ядерных арсеналов, но и стремятся «бросить вызов интересам» США, подорвать отношения Вашингтона с союзниками.
Перри призвал к «благоразумным усилиям» по модернизации американского ядерного арсенала, чтобы предотвратить «масштабную войну» и сохранить для США возможность «говорить с позиции силы».
Глава американского минэнерго отметил программу модернизации американских боеголовок W76-2, назвав их «боеприпасом малой мощности», который «является взвешенным способом усилить сдерживание» России.
Перри утверждает, что «разнообразный и современный арсенал тактического ядерного оружия позволяет Москве ошибочно полагать, что ограниченное применение ядерного оружия первыми может дать России преимущество с точки зрения возможности принуждения в условиях кризиса и конфликтов малой интенсивности».
Следует подчеркнуть, что в феврале президент России Владимир Путин заметил, что российская концепция применения ядерного оружия не предполагает превентивного удара.
Напомним, замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг также заявил, что стране необходима модернизация ядерного вооружения ввиду укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
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Комментарии1
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Рик Перри , Владимир Путин , Сенат США , Минэнерго , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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