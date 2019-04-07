Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Афганистане ликвидировали не менее 70 боевиков ИГ* 

РИА Новости + ещё 41 1 час назад
Фото: Reuters
По меньшей мере 70 боевиков региональной ячейки террористической группировки "Исламское государство"* "Вилаят Хорасан" были ликвидированы в ходе спецоперации на востоке Афганистана, сообщает афганское новостное агентство Khaama Press со ссылкой на военные источники.
Сообщается, что широкомасштабная операция завершилась в субботу в восточной провинции Нангархар. По словам источника, также в ходе операции был уничтожен клад оружия.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая организация
Последние новости
Захарова "отправила" Омеляна на танке штурмовать американскую Москву Умер режиссер Георгий Данелия Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Талибан , Исламское государство , Khaama Press , Афганистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скабеева прокомментировала уход с «России 1»245
Харламов высмеял интрижку Собчак и Богомолова7
Глава Херсонской области подал в отставку4
Алдонин показал видео дочери в траурном платье212
«Американцы считают себя супернародом»28
Видео
Запад выбрал нового президента Украины
Украина В мире
«Из-за чего они дерутся?»
Происшествия
Скабеева прокомментировала уход с «России 1»
Общество
«Не смей такое писать!»: Канделаки обратилась к Симоньян
Общество
«Помогите, американцы, нас транзита лишают»
В мире
Не та, кем кажется: неожиданные факты о жене Порошенко
Украина В мире
Полное фиаско: Планы Порошенко по УПЦ рухнули
Украина В мире
Что могут показать анализы Порошенко и Зеленского?
В мире Статьи
Что стоит за призывом Трампа к России и Китаю
Армия Войска
«Гнать поганой метлой». Раввин вмешался в скандал у Соловьева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение