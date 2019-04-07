В Афганистане ликвидировали не менее 70 боевиков ИГ*

По меньшей мере 70 боевиков региональной ячейки террористической группировки "Исламское государство" * "Вилаят Хорасан" были ликвидированы в ходе спецоперации на востоке Афганистана , сообщает афганское новостное агентство Khaama Press со ссылкой на военные источники.

Сообщается, что широкомасштабная операция завершилась в субботу в восточной провинции Нангархар. По словам источника, также в ходе операции был уничтожен клад оружия.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан" , которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Запрещенная в России террористическая организация