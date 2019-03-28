Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипаж МиГ-31БМ сбил крылатую ракету «противника»: кадры маневров в небе над Астраханью 

ТК «Звезда» 1 час назад
Летчики истребителей на малой высоте уничтожили ракетами класса «воздух-воздух» воздушную управляемую мишень «Дань», имитирующую крылатую ракету.
Экипажи сверхзвуковых истребителей МиГ-31БМ Центрального военного округа уничтожили крылатые ракеты «противника» ракетами «воздух-воздух» над полигоном Ашулук под Астраханью.
На кадрах маневров, опубликованных «Звездой», видно, как персонал аэродрома подвешивает воздушную управляемую мишень «Дань» на один из самолетов. Именно эта мишень и выступит в роли крылатой ракеты «противника».
В это же время задача второго экипажа — обнаружить выпущенную ракету и уничтожить ее с помощью ракет класса «воздух-воздух».
МиГ-31 — самый быстрый стоящий на вооружении боевой самолет, который способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники. Максимальная допустимая скорость — 3400 километров в час.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, как качественно изменится самолет МиГ-31 после модернизации.
ТК «Звезда»: последние новости
Израиль и Палестина возобновили обмен ударами В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России В сети индонезийских рыбаков попался китайский беспилотник
Комментарии
Армия , Видео , Министерство обороны , Астрахань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выдвинули категоричное требование РФ86
Трамп захотел поладить с Россией21
«Не самые комфортные условия»: где посидит Абызов10
Киберспортсменов попросили помочь армии
Израильские ВВС ударили по сектору Газа41
Видео
Под марш из «Звездных войн» принял присягу мэр Белгорода
Политика
«Евровидения» не будет? Что случилось в Израиле
В мире Статьи
Абызов покинул здание СК
Криминал Происшествия
«За любые деньги»: на что жила Началова перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
Сбежавший из России Панин лег в клинику
Шоу-бизнес Статьи
Рынска дала Малашенко сомнительный совет
Шоу-бизнес
«Дворкович не в России»: Абызова «бросил» второй друг
Происшествия
«Большая травма»: Зудина о миллионах Табакова
Шоу-бизнес
В РФ ответили на претензии Сеула по Японскому морю
Политика
«Час расплаты близок»: Кузьмин ответил про рак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение