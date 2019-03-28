Экипаж МиГ-31БМ сбил крылатую ракету «противника»: кадры маневров в небе над Астраханью

Летчики истребителей на малой высоте уничтожили ракетами класса «воздух-воздух» воздушную управляемую мишень «Дань», имитирующую крылатую ракету.

Экипажи сверхзвуковых истребителей МиГ-31БМ Центрального военного округа уничтожили крылатые ракеты «противника» ракетами «воздух-воздух» над полигоном Ашулук под Астраханью

На кадрах маневров, опубликованных «Звездой», видно, как персонал аэродрома подвешивает воздушную управляемую мишень «Дань» на один из самолетов. Именно эта мишень и выступит в роли крылатой ракеты «противника».

В это же время задача второго экипажа — обнаружить выпущенную ракету и уничтожить ее с помощью ракет класса «воздух-воздух».

МиГ-31 — самый быстрый стоящий на вооружении боевой самолет, который способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники. Максимальная допустимая скорость — 3400 километров в час.