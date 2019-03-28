Киберспортсменов попросили помочь армии. Как геймеры делают жизнь лучше?

Датская армия задумала привлечь в свои ряды как можно больше геймеров. Для этого они договорились с киберспортивной организацией. Впрочем, любители компьютерных игр не так уж и редко помогают представителям других профессий достигать поставленных целей.

Руководитель отдела кадров Минобороны Дании Андерс Бек сообщил, что геймеров можно привлекать к службе в воздушных силах, так как они обладают всеми необходимыми навыками. Проведенные испытания это доказали.

Военные выяснили, что любители всевозможных шутеров и прочих «стрелялок» быстро реагируют на изменение ситуации, сохраняют самообладание под давлением, быстро принимают решение, умеют работать в команде и отлично визуализируют. В исследовании эти качества проверяли у членов датской киберспортивной организации Astralis и у обычных подростков с другими интересами. Первые показали более хорошие результаты.

По словам Бека, после завершения испытаний в армию поступило немало заявок на прохождение службы. Эксперимент по «испытанию» геймеров был начат в 2017 году на самых посещаемых платформах. Тогда число заявок возросло вдвое.

«В результате мы легко нашли квалифицированных кандидатов для нашей летной программы, которая считается одной из самых сложных. Мы рассматриваем от 20 до 40 заявок, из которых выбирается лишь один», — сообщил Андерс Бек.

Минобороны Дании решило наладить более тесное сотрудничество с киберспортивной федерацией. Теперь необходимо изучать, насколько геймеры могут адаптироваться к службе в реальной, а не виртуальной армии.

«Они наделены навыками, в которых мы заинтересованы, однако есть и другие требования. Сейчас сказать что-то наверняка не получится», — отметил глава отдела кадров датского Министерства обороны.

За развитием киберспорта в стране пристально наблюдают не только военные, но и политики. Например, успехи команды Astralis по Counter-Strike: Global Offensive уже больше года сильно интересуют премьер-министра Ларса Лекке Расмуссена

Геймеры для онкологов

В 2016 году сообщество игроков занялось систематизацией данных, полученных биологами. Это делалось в рамках совместного проекта Human Protein Atlas и геймеров MMORPG Eve Online. Перед киберспортсменами поставили задачу проанализировать и рассортировать предоставленные учеными данные о белках в человеческом организме, в том числе и о развитии опухолевых клеток. Буквально за четыре месяца была выполнена треть работы. Причем без особого умственного напряжения.

В MMORPG встроили мини-игру. Пользователи должны были узнать тот или иной белок по фотографии. Всего в базе 13 миллионов снимков. Автоматически компьютерные программы могут сделать эту работу, но процент ошибок очень велик. Как показала практика, люди делают подобное быстрее и эффективнее, однако где взять столько ученых, которые будут изо дня в день заниматься подобной рутиной?

А игрокам все нипочем. Ради дополнительных баллов для прокачки своих персонажей они готовы вновь и вновь проходить мини-игру. С января по апрель было идентифицировано 4,5 миллиона молекул белка.

«Мы не ожидали таких темпов, интерес к игре превзошел наши ожидания», — призналась директор направления внутриклеточных белков Атласа белков человека Эмма Лундберг.

Результатами работы геймеров уже пользуются медики, генетики и биологи по всему миру.

Борьба с бактериями

Распознавание фотографий «силами» коллективного разума — не такая уж уникальная идея. Специалисты Технического университета Мадрида (Испания) создали несколько онлайн-игр (MalariaSpot, MalariaSpot Bubblesи TuberSpot) для интернет-диагностики малярии и туберкулеза.

Игрок должен по фотографии образца крови или мокроты найти паразитов. И совершенно необязательно разбираться в малярийных плазмодиях и микобактериях. Достаточно лишь внимательно вглядеться в снимок и понять, что с ним не так. Да, ошибок случается немало, но закон больших чисел никто не отменял. Если несколько сотен игроков пришли к одинаковым результатам, проанализировав один и тот же снимок, значит, велика вероятность истинности их наблюдений. Следовательно, врачи могут поставить достаточно точный диагноз.

Каждый год в мире больше 10 миллионов человек заболевают туберкулезом и малярией. Чтобы поставить диагноз, квалифицированному специалисту нужно около получаса. При рассмотрении биологического образца пациента нужно не просто найти, но и посчитать количество паразитов. Затраты времени колоссальные. Геймеры справляются с этой задачей буквально играючи.

Фолдинг

Уже больше десятилетия геймеры во многих странах «балуются» так называемым фолдингом. Это тоже работа с молекулами белка, благодаря которым и функционирует любая живая клетка. Изначально белок представляет собой тонкую и длинную цепочку молекул, которая моментально выстраивается в определенную структуру. Это и называется фолдингом.

Ученые уже давно задумались, откуда белку «знать», в каком порядке складываться. С простыми белками более-менее разобраться удалось, а сложные структуры поставили биологов в тупик. И даже компьютерные программы не слишком сильно облегчили задачу. Ученые из Вашингтонского университета в США разработали онлайн-игру Foldit.

Пользователю предоставляется возможность «свернуть» тот или иной белок по определенному принципу. Все удачные решения, засчитанные программой, потом специалисты заносят в базу суперкомпьютера и запускают перепроверку.

Любопытно, что большинство игроков Foldit ни к биологии, ни к медицине, ни генетике не имеют никакого отношения. А ведь если все их догадки, пробы и ошибки систематизировать, то результат исследования вполне потянет на солидную научную премию.

Например, в 2011 году с помощью игроков удалось понять, как выстраивается кристалл вируса обезьян, который в дикой природе вызывает у этих животных СПИД. На решение задачи разработчики дали три недели, но верное решение игроки нашли уже на десятые сутки. А ученые пытались понять данный принцип более 15 лет и потерпели неудачу.

Битва профессий

Родителям современных подростков теперь не удастся оторвать своих чад от компьютерных игр «классическим» аргументом: «Опять ты ерундой занимаешься, лучше б книжку почитал». Теперь ребенок может смело ответить: «Мама, таким способом я готовлюсь стать хирургом». Звучит бредово? Вовсе нет!

Ученые университета Техасского медицинского университета подумали, что геймеры будут более способны к виртуальной хирургии, чем студенты начальных курсов медуниверситета с другими увлечениями. Предположение вполне оправдалось.

Испытуемым предложили воспользоваться виртуальным хирургическим тренажером. Всего было три группы: фанаты компьютерных игр школьного возраста, геймеры-студенты и медики, уже получившие ученую степень. Все они проводили «настоящие» операции на симуляторе.

Оказалось, что лучше всего скоординированы органы зрения и руки у игроков-школьников. На втором месте оказались студенты, которые часто проводят время в различных играх. Профессиональных медиков от провала спасло лишь то, что им при выборе инструмента или определения следующего шага нужно было меньше подсказок от тренажера.