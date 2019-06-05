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Россия и КНР осудили США за подготовку полигона к ядерным испытаниям 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва и Пекин выступают против решения США начать подготовку полигона к возможному проведению ядерных испытаний. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.
В документе отмечается, что Россия и Китай твёрдо поддерживают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
«Россия и Китай отмечают, что заявления США об отказе от ратификации ДВЗЯИ и решение начать подготовку полигона к возможному проведению ядерных испытаний наносят серьёзный удар по ДВЗЯИ», — цитирует заявление РИА Новости.
Ранее МИД России назвал провокацией заявления Вашингтона о том, что Россия якобы нарушает ДВЗЯИ.
Во внешнеполитическом ведомстве назвали целью такого обвинения желание США отвлечь мир от отказа самого Вашингтона ратифицировать договор.
RT на русском: последние новости
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Армия , Оружие , Цзиньпин Си , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Китай , Москва , США
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