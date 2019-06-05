Россия и КНР осудили США за подготовку полигона к ядерным испытаниям

В документе отмечается, что Россия и Китай твёрдо поддерживают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Россия и Китай отмечают, что заявления США об отказе от ратификации ДВЗЯИ и решение начать подготовку полигона к возможному проведению ядерных испытаний наносят серьёзный удар по ДВЗЯИ», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее МИД России назвал провокацией заявления Вашингтона о том, что Россия якобы нарушает ДВЗЯИ.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали целью такого обвинения желание США отвлечь мир от отказа самого Вашингтона ратифицировать договор.