После выборов президента Украина ждёт два корабля НАТО

Два корабля НАТО зайдут в порт Одессы первого апреля — на следующий день после президентских выборов на Украине . Информацию об этом распространила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) страны. Официальная миссия — дружеско-экскурсионная.

Фрегаты ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта Мария» прибудут после патрулирования в Чёрном море вместе с другими кораблями в составе второй постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса, сказано в сообщении.

Во время пребывания в Одессе капитаны проведут встречи с военными Украины и представителями местной власти. Помимо этого они будут принимать посетителей на борту кораблей.

Ранее, как писал News.ru, в порт Одессы вошёл корабль французских ВМС M653 Capricorne. Минный тральщик прибыл для участия в манёврах по программе PASSEX.