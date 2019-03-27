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После выборов президента Украина ждёт два корабля НАТО 

News.ru + ещё 1 27 марта 2019
Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Два корабля НАТО зайдут в порт Одессы первого апреля — на следующий день после президентских выборов на Украине. Информацию об этом распространила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) страны. Официальная миссия — дружеско-экскурсионная.
Фрегаты ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта Мария» прибудут после патрулирования в Чёрном море вместе с другими кораблями в составе второй постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса, сказано в сообщении.
Во время пребывания в Одессе капитаны проведут встречи с военными Украины и представителями местной власти. Помимо этого они будут принимать посетителей на борту кораблей.
Ранее, как писал News.ru, в порт Одессы вошёл корабль французских ВМС M653 Capricorne. Минный тральщик прибыл для участия в манёврах по программе PASSEX.
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