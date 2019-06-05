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США в Израиле провели первую зарубежную презентацию нового армейского конвертоплана 

ТАСС + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Public domain
Американская вертолетостроительная компания Bell Helicopter провела первую зарубежную презентацию новейшего армейского конвертоплана V-280 Valor для первого потенциального заказчика — Армии обороны Израиля (АОИ). Об этом ТАСС в ходе 10-й международной выставки вооружений ISDEF 2019 в Тель-Авиве сообщил представитель Bell.
"Первая зарубежная презентация V-280 была проведена для АОИ, так как именно Израиль считается наиболее вероятным стартовым иностранным заказчиком нового конвертоплана. Подразделения специальных операций АОИ крайне заинтересованы в приобретении конвертопланов и их применении при выполнении задач, где требуется повышенная скрытность и быстрота эвакуации личного состава", — проинформировал представитель Bell.
По его словам, V-280 может применяться армией Израиля в качестве средства переброски войск и эвакуации раненых военнослужащих.
"Радиус действия V-280 позволяет ему перелететь из одного конца Израиля в другой, не совершая посадки", — отметил собеседник агентства.
По его словам, V-280 может перевозить 12 солдат в полной выкладке и с личным оружием.
"Крейсерская скорость этого конвертоплана достигает 520 км/ч — больше, чем у любого из существующих вертолетов, при этом маневренность V-280 не хуже, чем у обычных винтокрылых машин", — проинформировал представитель Bell, отметив, что радиус действия конвертоплана составляет 800-1300 км.
Он добавил, что V-280 может дозаправляться в воздухе.
Юбилейная 10-я международная выставка вооружений и военной техники ISDEF 2019 проходит в Тель-Авиве в период с 3 по 6 июня.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Армия , Оружие , ЦАХАЛ , ИТАР-ТАСС , Израиль , США
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