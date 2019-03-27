Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинской армии отдали контрабандные российские ракеты 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Украины (ВСУ) по решению правительства получили контрабандные российские ракеты, изъятые в порту Одессы. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает РБК-Україна.
По его словам, спецслужбы конфисковали 36 зенитных ракет «земля-воздух» для комплекса «Печора». Они предназначены для поражения маловысотных пилотируемых и беспилотных аэродинамических целей на высоте от 20 до 18 тысяч метров.
Луценко добавил, что ракеты перевозились в полном оснащении вместе с необходимым для использования оборудованием. Генпрокуратура считает, что Россия контрабандой собиралась переправить их в Эритрею, и в этой схеме участвовали представители «Рособоронэкспорта» и украинского оборонного комплекса.
«Мы сделали все, чтобы оружие страны-агрессора было передано нашим Вооруженным силам», — сказал Луценко.
В конце декабря 2018 года, говоря об оборонном заказе на будущий год, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в стране начнется серийное производство ракет «Ольха» с увеличенной дальностью поражения. Кроме того, украинские военные планируют завершить разработку крылатых ракет «Нептун», предназначенных для поражения морских целей. В течение 2019 года предполагается провести их финальные испытания.
В случае своего переизбрания на выборах Порошенко обещал Украине новую ракетную программу, которая позволит вооружить армию исключительно украинскими ракетами.
Последние новости
Ford решил уйти из России Суд в Литве приговорил министра обороны СССР к 10 годам тюрьмы Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Комментарии7
Армия , Оружие , Петр Порошенко , Рособоронэкспорт , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дворкович не в России»: Абызова «бросил» второй друг453
Синоптики расстроили москвичей17
«Час расплаты близок»: Кузьмин ответил про рак22
Бывший зэк дал советы Абызову5
Индия сбила спутник и объявила себя сверхдержавой
Видео
Под марш из «Звездных войн» принял присягу мэр Белгорода
Политика
«Евровидения» не будет? Что случилось в Израиле
В мире Статьи
Абызов покинул здание СК
Криминал Происшествия
«За любые деньги»: на что жила Началова перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
Сбежавший из России Панин лег в клинику
Шоу-бизнес Статьи
Рынска дала Малашенко сомнительный совет
Шоу-бизнес
«Дворкович не в России»: Абызова «бросил» второй друг
Происшествия
«Большая травма»: Зудина о миллионах Табакова
Шоу-бизнес
В РФ ответили на претензии Сеула по Японскому морю
Политика
«Час расплаты близок»: Кузьмин ответил про рак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение