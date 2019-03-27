Украинской армии отдали контрабандные российские ракеты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) по решению правительства получили контрабандные российские ракеты, изъятые в порту Одессы. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает РБК-Україна.

По его словам, спецслужбы конфисковали 36 зенитных ракет «земля-воздух» для комплекса «Печора». Они предназначены для поражения маловысотных пилотируемых и беспилотных аэродинамических целей на высоте от 20 до 18 тысяч метров.

Луценко добавил, что ракеты перевозились в полном оснащении вместе с необходимым для использования оборудованием. Генпрокуратура считает, что Россия контрабандой собиралась переправить их в Эритрею, и в этой схеме участвовали представители «Рособоронэкспорта» и украинского оборонного комплекса.

«Мы сделали все, чтобы оружие страны-агрессора было передано нашим Вооруженным силам», — сказал Луценко.

В конце декабря 2018 года, говоря об оборонном заказе на будущий год, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в стране начнется серийное производство ракет «Ольха» с увеличенной дальностью поражения. Кроме того, украинские военные планируют завершить разработку крылатых ракет «Нептун», предназначенных для поражения морских целей. В течение 2019 года предполагается провести их финальные испытания.

В случае своего переизбрания на выборах Порошенко обещал Украине новую ракетную программу, которая позволит вооружить армию исключительно украинскими ракетами.