Постпред США при НАТО рассказала о готовящемся «пакете мер в Черном море»

Пакет мер в Черном море, который главы МИД стран НАТО примут в Вашингтоне, включает более интенсивную разведку с воздуха и увеличение проходов кораблей НАТО, сообщила в среду журналистам постпред США при альянсе Кейли Бэй Хатчинсон. "Это пакет, который увеличивает разведку, в том числе воздушную разведку, вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать, что для украинских кораблей есть безопасный проход через Керченский пролив", — сказала она. Министерские переговоры стран НАТО пройдут в Вашингтоне 3-4 апреля.