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Постпред США при НАТО рассказала о готовящемся «пакете мер в Черном море» 

РИА Новости + ещё 153 1 час назад
Пакет мер в Черном море, который главы МИД стран НАТО примут в Вашингтоне, включает более интенсивную разведку с воздуха и увеличение проходов кораблей НАТО, сообщила в среду журналистам постпред США при альянсе Кейли Бэй Хатчинсон.
"Это пакет, который увеличивает разведку, в том числе воздушную разведку, вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать, что для украинских кораблей есть безопасный проход через Керченский пролив", — сказала она.
Министерские переговоры стран НАТО пройдут в Вашингтоне 3-4 апреля.
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Армия , Видео , Войска , МИД , НАТО , США
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