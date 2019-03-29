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Десантные корабли ЧФ вернулись в Севастополь 

RT на русском + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Большие десантные корабли Черноморского флота «Цезарь Куников» и «Азов» вернулись в Севастополь после участия в учениях воздушно-десантных подразделений Южного военного округа. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Экипажи отработали погрузку и выгрузку личного состава и военной техники на не оборудованное побережье, провели артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям, а также поучаствовали в занятиях по противовоздушной обороне совместно с экипажем тактического фронтового бомбардировщика Су-24М.
Манёвры проходили на полигоне Опук, передаёт «Новый Севастополь».
Ранее стало известно, что расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» ЧФ провели учения в Крыму.
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