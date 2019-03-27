Экс-посол Украины в США предсказал России скорую войну

Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак во время презентации своей книги. Видео с выступлением дипломата разместил "Политнавигатор" на YouTube-канале.

По словам Щербака, Москва якобы рассматривает четыре направления ударов.

"Четыре направления ударов: первый — по Украине. Я не знаю, какой мощности у нас противовоздушная оборона, мы в серой зоне безопасности. Никто не придет воевать за нас. Из Польши, Америки, Франции солдаты не придут, пока мы не будем членами НАТО. Второй — Белоруссия, огромная угроза нависла над ней. Третий — Казахстан. Северные районы и Назарбаев недаром провел эту рокировку, ибо он понимал, что может случиться с его страной", — рассказал экс-посол.

По мнению дипломата, на последнем направлении — в Арктике война может произойти уже в этом году.

"И четвёртый, вы будете очень удивлены, война, абсолютно вероятно, в зоне Арктики. Россия объявила ее своими владениями, что абсолютно безосновательно, она хочет закрыть Большой северный путь, который будет чист от таяния льдов и окажется очень удобным. Они хотят объявить, а американцы сказали, что с этим не согласятся, и в той зоне будут ходить боевые корабли. И это может очень скоро случиться: в этом году или следующем", — сказал Щербак.

Он добавил, что Россия уже основала целый ряд военных баз в Арктике.