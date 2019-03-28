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СМИ: израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа 

ТАСС + ещё 53 4 часа назад
Израильские ВВС нанесли в ночь на среду серию ударов по контролируемому палестинским движением ХАМАС сектору Газа. Об этом передает телеканал Al Arabiya.
По его данным, целью налетов были позиции вооруженного крыла ХАМАС — "Бригад Иззэддина аль-Кассама" — в районе Хан-Юнис на юге прибрежного анклава. К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало.
Во вторник вечером израильская армия засекла новый обстрел из сектора Газа. Сообщалось, что после срабатывания в региональном совете Эшколь сирен воздушной тревоги был идентифицирован пуск одной ракеты.
Очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что рано утром 25 марта выпущенная оттуда ракета попала в жилой дом в мошаве (сельскохозяйственном поселении) Мишмерет в центральной части Израиля к северу от Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей. В ответ армия вечером 25 марта начала наносить удары по позициям хамасовцев, а по Израилю с вечера понедельника до утра вторника радикалы из анклава выпустили не менее 60 ракет.
В понедельник вечером группировки заявили о прекращении огня — его, как сообщалось, удалось достичь при египетском посредничестве. Однако уже после этого обстрелы сектора продолжились до утра вторника. Весь минувший день в Газе сохранялось относительное спокойствие, которое было нарушено очередной ракетной атакой в районе Эшколя.
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Комментарии26
Армия , Видео , Хамас
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