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Американские СМИ смоделировали начало войны между Россией и НАТО 

Rambler News Service + ещё 1 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Американское издание The National Interest смоделировало начало войны России и НАТО на территории Европы.
По словам автора статьи, который ссылается на исследование Центра стратегических и бюджетных оценок, Россия сможет захватить части Эстонии, Латвии и Литвы до ответного вмешательства НАТО. Такое развитие событий станет ловушкой для альянса: поражение даже в ограниченной войне с Москвой снизит доверие стран НАТО в США и изменит геополитическую ситуацию в регионе.
Для сдерживания России автор предлагает укрепить боевую мощь Польши. В частности, как отмечается в статье, польские вооруженные силы смогут нейтрализовать «российский анклав в Калининграде и на побережье Балтийского моря».
Кроме того, в статье предлагается разместить полную дивизию США с подразделениями артиллерии и противовоздушной обороны на территории этой страны.
При этом в автор отмечает, что перевооружение Польши согласно западным стандартам окажется дорогостоящим, что создает «ряд вопросов» к этой стратегии.
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Армия , Войска , Оружие , Прибалтика , США , НАТО , Латвия , Литва , Эстония
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