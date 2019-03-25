Американские СМИ смоделировали начало войны между Россией и НАТО

Американское издание The National Interest смоделировало начало войны России НАТО на территории Европы.

Латвии и По словам автора статьи, который ссылается на исследование Центра стратегических и бюджетных оценок, Россия сможет захватить части Эстонии Литвы до ответного вмешательства НАТО. Такое развитие событий станет ловушкой для альянса: поражение даже в ограниченной войне с Москвой снизит доверие стран НАТО в США и изменит геополитическую ситуацию в регионе.

Для сдерживания России автор предлагает укрепить боевую мощь Польши. В частности, как отмечается в статье, польские вооруженные силы смогут нейтрализовать «российский анклав в Калининграде и на побережье Балтийского моря».

Кроме того, в статье предлагается разместить полную дивизию США с подразделениями артиллерии и противовоздушной обороны на территории этой страны.

При этом в автор отмечает, что перевооружение Польши согласно западным стандартам окажется дорогостоящим, что создает «ряд вопросов» к этой стратегии.