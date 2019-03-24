Американский самолет провел разведку у российских границ

Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области , сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

По данным портала, разведчик взлетел с британской авиабазы, направился в сторону Балтики и затем изучил воздушное пространство Калининградской области

Полет Rivet Joint проходил на высоте около 3,5 тысячи метров.

В последнее время деятельность иностранных разведывательных самолетов и БПЛА близ российских границ и военных объектов активизировалась. Зарубежные летательные аппараты военного назначения регулярно появляются над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также около российских баз в Сирии.

Недавно у российских границ замечали не только американские разведчики, но и ядерные стратегические бомбардировщики. Так, например, ранее Boeing B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота и разворачивался обратно сразу после того, как его взяли на сопровождение дежурные средства российских ПВО. Кроме того, Россия несколько раз поднимала в воздух истребители Су-27 из-за американских B-52H.

Российские власти неоднократно выражали сожаление из-за действий Вашингтона. В Москве отмечали, что пролет американских самолет у государственной границы не ведет к укреплению атмосферы безопасности и стабильности.