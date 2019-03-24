Раскрыты детали уникальной гуманитарной операции в Югославии

Уникальная крупномасштабная гуманитарная операция развернулась в Югославии сразу после начала ударов авиации НАТО — первыми жизненно необходимую помощь гражданскому населению доставили российские спасатели, рассказал РИА Новости Юрий Бражников, входивший в то время в состав руководящей группы международной коалиции "Фокус", оказывавшей гуманитарную помощь населению республики.

Авиация НАТО 24 марта 1999 года начала бомбардировку территории Союзной Республики Югославии. Военная операция альянса была проведена без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в Косово и якобы спровоцировали там гуманитарную катастрофу. При ударах по военным целям НАТО активно использовала боеприпасы с обедненным ураном. Также широко применялись кассетные и фугасные авиационные бомбы, многие из которых не разорвались и до сих пор лежат в земле.

В основном, жертвами агрессии стали гражданские лица. За 78 дней воздушных ударов погибли, по разным данным, 2,5-3,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. В том числе, погиб 1031 человек из числа военных и сотрудников полиции, еще более пяти тысяч были ранены.

Греция и Для оказания гуманитарной помощи всем жертвам конфликта в Югославии Россия Швейцария создали международную коалицию "Фокус". Вскоре к ней присоединилась Австрия . Именно "Фокус" доставил первую гуманитарную помощь в Югославию после начала бомбардировок.

Кроме этого, эксперты из четырех стран задокументировали последствия ударов НАТО, в том числе по мирным объектам. Они обнаружили и своевременно предупредили о грозящей всему региону экологической катастрофе.

Конвои под бомбами

Программа работала почти год — с конца апреля 1999 года до весны 2000 года. За это время в Югославию, несмотря на противодействие ряда стран НАТО, практически под бомбами были поставлены тысячи тонн гуманитарных грузов, в том числе палатки, спальные мешки для беженцев, лекарства, продукты и другие жизненно необходимые грузы.

"Первые силы МЧС России — две автотранспортные группы и мобильный госпиталь прибыли в Белград маршем через Софию уже 12 мая, а первый гуманитарный конвой пришел в Сербию уже 15 мая. Именно эти отряды, насчитывавшие пару десятков грузовиков и несколько машин сопровождения, занимались перевозкой гуманитарной помощи — за период с мая по ноябрь 1999 года они доставили более 1650 тонн гуманитарных грузов, из них 800 тонн было доставлено в Косово" — вспоминает Бражников.

В гуманитарную помощь входили предметы первой необходимости — палатки, спальные мешки и одеяла для лишившихся крова в результате бомбежек и войны, лекарства и еда. Помощь распределялась среди пострадавших без оглядок на этническую и религиозную принадлежность. Сложность при доставке грузов создавало нежелание НАТО прерывать бомбардировки и пропускать гуманитарную помощь.

"При направлении гуманитарных конвоев в Югославию следует иметь в виду, что в планах полетов НАТО не предвидится перерывов. Однако со стороны НАТО будет предпринят максимум усилий, чтобы свести до минимума возможный риск. Но, в конечном счете, риск при направлении конвоев всецело ложится на направляющую сторону", — такие рекомендации давало НАТО гуманитарным миссиям.

При этом НАТО требовала предоставлять за 48 часов данные о передвижениях конвоев с гумпомощью, точное время въезда и выезда с территории Югославии и подробности размещения гумконвоев по ночам с указанием мест остановки.

"Силы коалиции были готовы к этому, так как автотранспортные конвои полностью выполняли требования Женевских конвенций и дипломатических протоколов к ним", — отметил Бражников.

Разделенный успех

Создание и начало работы "Фокуса" — сам по себе уникальный факт: четыре разные страны очень быстро скооперировались и первыми начали поставлять крайне необходимую гуманитарную помощь.

"Вклады участвующих в "Фокусе" государств различны. Однако успех закономерно принадлежит всем нам. Итоги не определяются финансовыми взносами, тоннами гуманитарных грузов и другими показателями, где Швейцария и Россия выполнили основной объем работ. Итоги определяются пониманием, что вместе такие разные страны, как Греция, Швейцария, Австрия и Россия, могут решать сложнейшие гуманитарные задачи как равноправные, достойные и взаимополезные партнеры", — отмечал после завершения операции возглавлявший тогда МЧС России Сергей Шойгу.

Вклад государств действительно был разным: так, Швейцария предоставила львиную долю гуманитарных грузов — 1329 тонн продовольствия, палаток, медикаментов. Российские спасатели развозили эти грузы по Югославии и, кроме этого, перебросили в район города Ниш и развернули на месте крайне необходимый в тех условиях мобильный госпиталь — эта операция обошлась в 400 тысяч долларов. Свой вклад внесла и Греция, отправившая в Югославию несколько десятков тонн медикаментов и продовольствия.

Кроме этого, эксперты коалиции "Фокус" исследовали экологические последствия бомбардировок НАТО, в том числе ударов по объектам экономики и последствия бомбардировок боеприпасами с обедненным ураном.

"Занимались специалисты "Фокуса" и разминированием некоторых критически важных участков, и поставкой стройматериалов для восстановления домов гражданского населения", — подчеркнул Бражников.

Привлечь внимание

Кроме гуманитарного аспекта, задачей "Фокуса" было привлечь внимание мирового сообщества к проблемам гражданского населения — люди теряли жилье, покидали свои деревни и города, не имели самой простой медицинской помощи.

Мировое сообщество при этом не сразу реагировало на нарастающий гуманитарный кризис, а огромный маховик работы ООН и международных гуманитарных организаций раскручивался слишком медленно.

Придать импульс этой работе и привлечь внимание к тяжелым испытаниям, выпавшим на долю простых людей из-за нежелания политически урегулировать проблемы в Югославии, было тоже одной из задач "Фокуса".

"Мы выполняем роль стимулятора до тех пор, пока вся огромная машина не начнет правильно функционировать", — заявлял представитель Швейцарии в "Фокусе", директор федерального ведомства управления по сотрудничеству и развитию ФДИД Вальтер Фуст.

Роль стимулятора "Фокус" также смог выполнить — уже подводя итоги работы коалиции, Шойгу заявлял следующее: "Операция "Фокус" помогла "подтолкнуть" структуры ООН к развертыванию соответствующей деятельности, создать предпосылки для посткризисной двусторонней и многосторонней гуманитарной деятельности в регионе".

Работа "Фокуса" положила начало длительному процессу восстановления Югославии — причем уже тогда было понятно, как отмечал Фуст, что потребуются десятилетия для восстановления разрушений в Сербии и соседних странах, хотя бы для достижения довоенного уровня.