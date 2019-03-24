Сирийские боевики устроили газовую атаку

21 человек был доставлен в больницу сирийского города Саклабия после обстрела этого населенного пункта боевиками. Об этом сообщает государственное информагентство SANA.

У всех пострадавших симптомы отравления боевыми газами. Уточняется, что террористы запустили в сторону города несколько ракет.

В январе сообщалось, что боевики из группировок «Аджнад Аль-Кавказ», «Джейш Аль-Изза» и «Исламское движение Восточного Туркестана» (запрещено в России) с помощью беспилотников доставили в ряд провинций Сирии 500 литров отравляющих веществ для последующего проведения химатак.

15 марта в российском МИД выразили «серьезную обеспокоенность» сообщениями о готовящихся боевиками инсценировок с применением отравляющих веществ при поддержке «Белых касок».