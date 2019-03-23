Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Су-27 дважды за сутки сопровождали B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтики 

ТАСС 2 часа назад
Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, летевших над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороны Российской Федерации.
"Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение", — говорится в сообщении.
Во время полета экипажи истребителей Су-27 не допустили приближения к государственной границе иностранных стратегических бомбардировщиков, отмечается в сообщении.
По данным Национального центра управления обороны РФ, с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.
ТАСС: последние новости
Роскосмос планирует с 2023 года выпускать не менее восьми ракет "Ангара-А5" в год НАТО расширит сотрудничество с Грузией В Пентагоне признали, что Россия не планирует атаковать страны НАТО
Армия , Видео , Войска , Оружие , США
Читайте также
Видео
«Не понимает, что говорит»: Мединский ответил Шнурову
Общество
«Позор»: Россия рассказала о пятне на репутации НАТО
Политика
РФ vs США: Су-27 дважды за сутки подняли над Балтикой
Армия Войска
Орейро попросила у Путина паспорт
Общество Политика
Побоище в бизнес-центре: что случилось в Москве
Происшествия
Названы финансовые подробности похорон Началовой
Шоу-бизнес
Кормухина рассказала о разговоре у гроба Началовой
Шоу-бизнес
Прощай, немытая Россия? Мамин срочно уезжает в США
Общество Статьи
«Не дождетесь»: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Украина
Зеленский назвал условие возвращения Крыма
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение