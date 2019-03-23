НАТО расширит сотрудничество с Грузией

НАТО расширит сотрудничество с Грузией для подготовки страны к вступлению в альянс. Об этом заявил в субботу специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай в интервью тбилисской телекомпании Imedi.

"У Грузии есть все возможности для успешного продолжения процесса интеграции страны в НАТО, для реализации пакета сотрудничества с альянсом (подписан в 2014 году на саммите в Уэльсе — прим. ТАСС), НАТО планирует расширить сотрудничество с Грузией в этом направлении", — сказал Аппатурай.

Визит Столтенберга

Он отметил, что "Грузия успешно осуществляет реформы, необходимые для подготовки вступления" страны в НАТО. Аппатурай назвал "важным" предстоящий 24-25 марта визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Тбилиси . "Йенс Столтенберг подтвердит готовность НАТО продолжить поддержку Грузии", — сказал он.

Как сообщил в пятницу ТАСС из Брюсселя, Столтенберг совершит визит в Грузию 24-25 марта. Пресс-служба альянса отметила, что генсек проведет переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили , премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе и спикером парламента Ираклием Кобахидзе

Как сообщило минобороны Грузии, генсек НАТО во время визита в Тбилиси ознакомится с ходом многонациональных командно-штабных учений NATO — Georgia Exercise 2019, которые начались 18 марта на окраине Тбилиси. Эти учения стали вторыми многонациональными учениями в Грузии, которые проходят в рамках реализации пакета сотрудничества страны с НАТО, принятого в 2014 году на саммите в Уэльсе, в нынешних учениях участвуют около 350 военнослужащих из 24 стран — членов и партнеров организации.

20 марта премьер-министр страны Мамука Бахтадзе заявил, что придает этому визиту особое значение, так как " этот визит — яркое выражение того, что отношения между Грузией и НАТО никогда не были на таком высоком уровне".

Грузия и НАТО

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили . Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, однако в то же время "важнейшей задачей" внешней политики страны новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".