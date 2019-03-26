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Армия Израиля зафиксировала запуск 30 ракет из сектора Газа 

RT на русском + ещё 106 1 час назад
Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что с территории сектора Газа были запущены 30 ракет.
«За вечер до 22:00 (23:00 мск) зафиксировано порядка 30 пусков из сектора Газа по израильской территории. Расчёты комплексов ПРО «Железный купол» перехватили часть из них. Большая часть неперехваченных снарядов упала на открытой местности», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Израиле сработали сирены воздушной тревоги.
25 марта стало известно, что Израиль достиг соглашения с ХАМАС по прекращению огня.
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