Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что с территории сектора Газа были запущены 30 ракет.
«За вечер до 22:00 (23:00 мск) зафиксировано порядка 30 пусков из сектора Газа по израильской территории. Расчёты комплексов ПРО «Железный купол» перехватили часть из них. Большая часть неперехваченных снарядов упала на открытой местности», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Израиле сработали сирены воздушной тревоги.
25 марта стало известно, что Израиль достиг соглашения с ХАМАС по прекращению огня.