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Израильские танки открыли огонь по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел 

ТАСС + ещё 185 8 часов назад
Фото: EPA
Танки Армии обороны Израиля открыли огонь по позициям боевиков движения ХАМАС, контролирующих сектор Газа, в ответ на произведенный ракетный обстрел израильской территории. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на израильскую армию.
Ранее израильские военные зафиксировали запуск пяти ракет с территории сектора Газа по Израилю. Сообщений о пострадавших или ущербе в результате ответа израильской стороны пока не поступало.
В субботу четверо палестинцев погибли и 316 пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими в секторе Газа у границы с Израилем. Десятки тысяч жителей прибрежного анклава собрались в течение дня вблизи заградительной полосы с еврейским государством, чтобы принять участие в шествиях, приуроченных к годовщине "Марша возвращения" — акции протеста против длящейся 12 лет блокады сектора.
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Армия , Африка , Войска , Хамас , ЦАХАЛ , France-Presse
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