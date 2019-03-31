Израильские танки открыли огонь по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Танки Армии обороны Израиля открыли огонь по позициям боевиков движения ХАМАС , контролирующих сектор Газа, в ответ на произведенный ракетный обстрел израильской территории. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на израильскую армию.

Ранее израильские военные зафиксировали запуск пяти ракет с территории сектора Газа по Израилю. Сообщений о пострадавших или ущербе в результате ответа израильской стороны пока не поступало.

В субботу четверо палестинцев погибли и 316 пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими в секторе Газа у границы с Израилем. Десятки тысяч жителей прибрежного анклава собрались в течение дня вблизи заградительной полосы с еврейским государством, чтобы принять участие в шествиях, приуроченных к годовщине "Марша возвращения" — акции протеста против длящейся 12 лет блокады сектора.