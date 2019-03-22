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БТР Северного флота отправились в плавание 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Пресс-служба Северного флота
Бригада морских пехотинцев Северного флота и военнослужащие десантно-штурмового батальона на БТР-82А приступили к практическим занятиям по морской десантной подготовке. Они высаживались на берег способами на плав и на упор.
Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, до начала тренировок на воде механики-водители прошли подготовку на полигонах соединения и совершили марш из постоянного места дислокации к месту занятий — губе Грязная Кольского залива Баренцева моря.
По итогам тренировок отберут лучших морпехов, которые уже будут участвовать во втором этапе профмастерства в дисциплине "Морской десант". Бойцы должны не только уметь водить бронетранспортеры по специальной трассе с преодолением различных препятствий на скорость, но и метко стрелять по мишеням, имитирующим различные цели.
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