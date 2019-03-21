США собрались существенно увеличить и ускорить свою противоракету

Пентагон собрался существенно увеличить дальность и скорость американской зенитной ракеты SM-6 для ВМС США , снаряд может использовать для наведения на цели датчики с самолетов, других кораблей и спутников.

Затраты по модернизации SM-6 составят сотни миллионов долларов, сообщает американское издание The Warzone со ссылкой на документы к бюджету страны.

Работы по усовершенствованию снаряда будут проводиться в течение четырех лет. Отмечается, что ракету оснастят новым двигателем. Использоваться ракеты будут на судах, оборудованных комплексами вертикального запуска Mk41.

Этот комплекс позволит нацеливать SM-6 с помощью датчиков с самолетов, кораблей, спутников на объекты.

Каковы будут дальность и скорость полета у модернизированных образцов, не раскрывается. Отмечается, что ранее радиус полета составлял 150 миль (более 241 километра).

В 2017 году СМИ сообщали, что SM-6 во время испытаний на Гавайях успешно перехватили баллистическую ракету средней дальности.