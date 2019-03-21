Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США собрались существенно увеличить и ускорить свою противоракету 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Пентагон собрался существенно увеличить дальность и скорость американской зенитной ракеты SM-6 для ВМС США, снаряд может использовать для наведения на цели датчики с самолетов, других кораблей и спутников.
Затраты по модернизации SM-6 составят сотни миллионов долларов, сообщает американское издание The Warzone со ссылкой на документы к бюджету страны.
Работы по усовершенствованию снаряда будут проводиться в течение четырех лет. Отмечается, что ракету оснастят новым двигателем. Использоваться ракеты будут на судах, оборудованных комплексами вертикального запуска Mk41.
Этот комплекс позволит нацеливать SM-6 с помощью датчиков с самолетов, кораблей, спутников на объекты.
Каковы будут дальность и скорость полета у модернизированных образцов, не раскрывается. Отмечается, что ранее радиус полета составлял 150 миль (более 241 километра).
В 2017 году СМИ сообщали, что SM-6 во время испытаний на Гавайях успешно перехватили баллистическую ракету средней дальности.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США признали нежелание России нападать на страны НАТО CNN назвал переброску бомбардировщиков США в Европу «сигналом» для России и Крыма Правозащитники решили добиться обнародования дела Колчака
Комментарии
Армия , Оружие , Пентагон , США
Читайте также
Видео
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Началову похоронили в «счастливом» платье
Шоу-бизнес
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Политика
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение