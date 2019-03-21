Столтенберг заверил, что учения NATO — Georgia Exercise 2019 не направлены против России

Многонациональные командно-штабные учения NATO — Georgia Exercise 2019, которые начались на окраине Тбилиси 18 марта и завершатся 29 марта, носят оборонительный характер и не направлены против других стран. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью тбилисской телекомпании "Имеди".

Находящийся в Брюсселе Столтенберг заверил: "Учения NATO — Georgia Exercise 2019 призваны содействовать взаимосовместимости Сил обороны Грузии и вооруженных сил стран — членов и партнеров НАТО, они имеют сугубо оборонительный характер и не направлены против каких-либо других стран, не направлены против РФ ". Он напомнил, что в этих учениях примут участие представители вооруженных сил 24 стран — членов и партнеров НАТО.

"Очень важно то, что эти учения проходят в Совместном центре обучения и оценки НАТО — Грузия (JTEC) в Крцаниси [окраина Тбилиси]. Эти совместные учения очень нужны и полезны и для Сил обороны Грузии, и для вооруженных сил стран — членов и партнеров НАТО", — добавил Столтенберг.

Также генсек подтвердил, что 25 марта посетит с визитом Грузию.

"Я с нетерпением жду визит в Грузию, страну, которая успешно проводит реформы в направлении интеграции в НАТО", — заявил он.

Как сообщило ранее минобороны Грузии, генсек НАТО 25 марта во время визита в Тбилиси ознакомится с ходом учений NATO — Georgia Exercise 2019. По данным ведомства, в них задействованы около 350 военнослужащих.

Эти учения стали вторыми многонациональными учениями в Грузии, которые проходят в рамках реализации программ сотрудничества с НАТО, принятых в 2014 году на саммите в Уэльсе. Первые такие учения в Грузии прошли в 2016 году, в них приняли участие представители вооруженных сил 14 стран.