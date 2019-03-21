Производитель сорвал поставку трех Ил-476 для Минобороны

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в 2018 году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны в рамках гособоронзаказа, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов

"Определенного рода проблемы у основного заказчика с дивизионом военно-транспортной авиации ОАК по организации поставки серийных образцов востребованных сегодня Минобороны модернизированных машин Ил-76, они у нас называются Ил-476. По прошлому году был сорван гособоронзаказ, три машины должны были быть выпущены, они у нас идут с опозданием три-четыре месяца", — сказал Борисов.

По его словам, обсуждению ситуации на днях было посвящено совещание в Москве, на котором детально разбирались причины отставания, текущее состояние дел.