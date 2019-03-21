Российские военные назвали вбросом жалобы срочников на пытки

В пресс-службе Восточного военного округа опровергли информацию об издевательствах офицеров над срочниками на полигоне Цугол в Забайкальском крае , назвав ее информационном вбросом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, комиссия штаба Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами провела проверку воинской части, из которой поступили жалобы, и не подтвердила фактов неуставных взаимоотношений между солдатами и офицерами.

Комиссией были проведены осмотры на наличие побоев у срочников, личные беседы с ними, а также анонимное анкетирование. В ходе проверки было установлено, что информация о пытках не соответствует действительности и порочит репутацию военнослужащих.

20 марта в редакцию регионального портала Zab.ru поступило сообщение о том, что на военном полигоне Цугол пьяные молодые офицеры избивают солдат и вымогают у них деньги. Срочники пожаловались, что их «бьют по яйцам и почкам бутылками с водой» и угрожают изнасилованием.

В марте воронежские следователи заподозрили в избиении и доведении до самоубийства солдата-срочника Степана Цымбала его капитана, начальника вещевой службы воинской части. Офицер обнаружил, что из его автомобиля пропали два ящика водки, и пошел разбираться к молодому человеку, которого минимум четыре раза ударил по лицу. Тело Цымбала нашли на полигоне Погоново в Воронежской области во время военных учений.