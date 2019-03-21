Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные назвали вбросом жалобы срочников на пытки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В пресс-службе Восточного военного округа опровергли информацию об издевательствах офицеров над срочниками на полигоне Цугол в Забайкальском крае, назвав ее информационном вбросом. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, комиссия штаба Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами провела проверку воинской части, из которой поступили жалобы, и не подтвердила фактов неуставных взаимоотношений между солдатами и офицерами.
Комиссией были проведены осмотры на наличие побоев у срочников, личные беседы с ними, а также анонимное анкетирование. В ходе проверки было установлено, что информация о пытках не соответствует действительности и порочит репутацию военнослужащих.
20 марта в редакцию регионального портала Zab.ru поступило сообщение о том, что на военном полигоне Цугол пьяные молодые офицеры избивают солдат и вымогают у них деньги. Срочники пожаловались, что их «бьют по яйцам и почкам бутылками с водой» и угрожают изнасилованием.
В марте воронежские следователи заподозрили в избиении и доведении до самоубийства солдата-срочника Степана Цымбала его капитана, начальника вещевой службы воинской части. Офицер обнаружил, что из его автомобиля пропали два ящика водки, и пошел разбираться к молодому человеку, которого минимум четыре раза ударил по лицу. Тело Цымбала нашли на полигоне Погоново в Воронежской области во время военных учений.
Последние новости
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной Украина захотела сохранить транзит российского газа Россия решилась взять в долг на Западе
Комментарии
Армия , Войска , МВД , Забайкальский Край
Читайте также
Видео
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Началову похоронили в «счастливом» платье
Шоу-бизнес
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Политика
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение