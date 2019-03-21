Россия сейчас не имеет намерения атаковать союзников Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу, признал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.
"Я не думаю, что [президент РФ Владимир] Путин в настоящее время намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, потому что я думаю, что совершенно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит возможную выгоду", — сказал Данфорд, выступая в четверг в вашингтонском Атлантическом совете.