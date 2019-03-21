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В Пентагоне признали, что Россия не планирует атаковать страны НАТО 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Россия сейчас не имеет намерения атаковать союзников Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу, признал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.
"Я не думаю, что [президент РФ Владимир] Путин в настоящее время намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, потому что я думаю, что совершенно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит возможную выгоду", — сказал Данфорд, выступая в четверг в вашингтонском Атлантическом совете.
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Армия , Ближний Восток , Видео , Оружие , Джозеф Данфорд , Комитет начальников штабов , Пентагон , НАТО , США
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