Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очередная афера: Украина собралась выпускать БТР-4 и САУ 2С1 в Мьянме 

Российская Газета 1 час назад
Фото: U.S. Army photo by Sgt. Alexander Rector / wikimedia.org
Дельцы украинской оборонной промышленности затеяли очередную аферу. Они подрядились построить в Мьянме завод по выпуску бронетранспортеров БТР-4У и самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".
Зарубежные источники активно обсуждают эту новость. Например, издание Indomiliter, анализируя сделку, напоминает недавнюю попытку индонезийской морской пехоты обзавестись партией БТР-4. Тогда планировалось приобрести 55 единиц. Однако в ходе испытаний оказалось, что бронетранспортеры не удовлетворяют предъявляемым требованиям.
В СМИ писали, что при движении вплавь они глубоко погружались носом в воду. В итоге покупатели ограничились лишь пятью машинами.
В начале марта, опять же благодаря социальным сетям, стало известно, что при производстве БТР-4, а также БТР-3 и бронеавтомобиля "Дозор" продолжается применение некондиционной брони. Поэтому новую попытку "продвинуть" украинское оружие военные эксперты воспринимают уже как очередную аферу.
Особенно сомнительным кажется заявленное производство САУ 2С1 "Гвоздика". Дело в том, что эта самоходка не выпускается с 1991 года, и многие ее узлы, такие как 122-мм гаубица 2А31 и двигатель ЯМЗ-238Н, поставлялись из России. Конечно, на Украине, наверное, можно найти бывшие в употреблении орудия и двигатели для этих установок, но вряд ли военным Мьянмы понравится, что им подсовывают выпущенные три десятка лет назад комплектующие.
Российская Газета: последние новости
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой США вложат шесть миллиардов долларов в модернизацию танка M-1 Abrams Как устаревшие индийские Т-55 превратили в тяжелые БТР Tarmour
Комментарии
Армия , Бирма
Читайте также
Видео
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Началову похоронили в «счастливом» платье
Шоу-бизнес
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Политика
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение