Названа «визитная карточка» российской военной мощи 

Действия России в Крыму и Сирии позволили западным аналитикам заметить новую российскую систему управления войсками и организации боевых действий, пишет в «Известиях» военный эксперт Антон Лавров.
«Внедрение современных средств связи и изменение структуры управления дало российским войскам революционную возможность — оперативно создавать смешанные группировки сил и средств, которые гибко подстраиваются под любую задачу. Сейчас же новую систему на Западе называют визитной карточкой ВС РФ», — полагает автор.
По его словам, «если во время конфликта в Грузии в августе 2008 году каждый вид войск вел свою отдельную операцию, то в Крыму в 2014-м удалось создать хотя разнородную, но единую группировку с налаженным взаимодействием межу Воздушно-космическими силами, Сухопутными войсками, флотом, ССО и ВДВ».
В марте командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил, что российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в Сирии сумел с высоты шести километров попасть в пикап террористов, на котором была установлена зенитно-ракетная установка или пулемет.