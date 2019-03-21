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Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» зашёл в Красное море 

ТК «Звезда» + ещё 2 31 минуту назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Проход Суэцкого канала занял несколько часов, в течение которых основной задачей было обеспечение безопасного маневрирования корабля в условиях интенсивного судоходства.
Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер» завершил переход из Средиземного в Красное море через Суэцкий канал.
Проход отряда Северного флота по каналу занял несколько часов, в течение которых основной задачей было обеспечение безопасного маневрирования фрегата и судов обеспечения в условиях интенсивного судоходства.
Во время плавания на фрегате также были отработаны вопросы противодиверсионной обороны и выполнены мероприятия антитеррористической направленности.
С момента выхода из главной базы Северного флота — Североморска — российские моряки прошли более 5900 морских миль.
Далее отряд Северного флота будет действовать в соответствии с планами дальнего похода в акватории Красного моря.
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