Су-34 выполнил «петлю Нестерова»

На Южном Урале прошли учения с участием истребителей-бомбардировщиков поколения 4++ Су-34, которые выполнили элементы сложного пилотажа, в частности, «петлю Нестерова», «косую петля», горизонтальные бочки, пикирование и горки. Соответствующее видео публикует «Звезда».

В ходе учений штурманы отработали нанесение с помощью 30-миллиметровых авиационных пушек ударов по мишеням с пикирования, для чего использовали современное навигационно-прицельное оборудование, в частности, коллиматорные авиационные прицелы.

«Также в ходе учений отрабатывалась групповая слетанность для выполнения боевых задач по наземным целям, виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя с целью изучения маневренных характеристик самолетов», — отметили в Минобороны

В мероприятии приняли участие десять единиц Су-34 и и более пятидесяти человек летного и инженерно-технического состава.