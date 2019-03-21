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Су-34 выполнил «петлю Нестерова» 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Lenta.ru
На Южном Урале прошли учения с участием истребителей-бомбардировщиков поколения 4++ Су-34, которые выполнили элементы сложного пилотажа, в частности, «петлю Нестерова», «косую петля», горизонтальные бочки, пикирование и горки. Соответствующее видео публикует «Звезда».
В ходе учений штурманы отработали нанесение с помощью 30-миллиметровых авиационных пушек ударов по мишеням с пикирования, для чего использовали современное навигационно-прицельное оборудование, в частности, коллиматорные авиационные прицелы.
«Также в ходе учений отрабатывалась групповая слетанность для выполнения боевых задач по наземным целям, виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя с целью изучения маневренных характеристик самолетов», — отметили в Минобороны.
В мероприятии приняли участие десять единиц Су-34 и и более пятидесяти человек летного и инженерно-технического состава.
В марте командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил, что российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в Сирии сумел с высоты шести километров попасть в пикап террористов, на котором была установлена зенитно-ракетная установка или пулемет.
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Армия , Оружие , Александр Лапин , Министерство обороны
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