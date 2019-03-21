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Вашингтон захотел заморозить поставку F-35 Турции 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
В США рассматривают возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35, сообщают местные СМИ.
Reuters приводит слова исполняющей обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер, которая заявила, что «постоянно принимаются решения по поводу вещей, поставка которых осуществляется в ожидании того, что они (Турция) в конечном итоге возьмут самолеты на попечение», и «много чего может быть приостановлено, чтобы направить им сигнал», передает РИА «Новости».
О том, какие именно шаги может предпринять американская сторона, не уточняется.
Агентство связывает возможные действия США с неудачными попытками Вашингтона переубедить президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана в том, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 скажется на безопасности F-35.
Другой источник сообщил Reuters, что одна из мер, которые рассматривает Вашингтон, касается сервисной базы для F-35 в турецком Эскишехире.
Ранее Эрдоган заявил, что закупка С-400 у России никак не связана с безопасностью НАТО и США.
Напомним, в начале марта Турция отвергла требование США об отказе от С-400 в обмен на поставки Patriot.
После этого Пентагон предупредил Турцию о «тяжких последствиях» покупки С-400, а замглавы пресс-службы Госдепа США Роберт Палладино заявил, что приобретение Турцией С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания американских истребителей F-35.
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Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , Пентагон , Госдеп США , НАТО , РИА Новости , Reuters , США , Турция
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