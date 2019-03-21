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ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Спецслужбы сняли гриф секретности с дела руководителя Белого движения во время Гражданской войны Александра Колчака.
ФСБ сняла гриф секретности с уголовного дела против адмирала Александра Колчака — руководителя Белого движения в годы Гражданской войны и Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией.
По постановлению Иркутского военно-революционного комитета он был расстрелян в 1920 году.
Решение рассекретить дело было принято спецслужбами, после того как к ним обратился житель Санкт-Петербурга. Однако на настоящий момент у историков нет доступа к данным, так как на сегодняшний день они ограничены. Тем не менее, группа правозащитников намерена через суд добиться, чтобы дело Колчака стало доступно всем, сообщает «Коммерсантъ».
На настоящий момент запрет к делу Колчака аргументируется тем, что адмирал относится к лицам, подвергшимся политическим репрессиям, однако не реабилитированным.
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Армия , Александр Колчак , ФСБ
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