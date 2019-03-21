Российская армия получила новый аппаратный комплекс

компания «Росэлектроника». Российская армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками, производством которых занимается входящая в состав «Ростеха»

В сообщении холдинга говорится, что уникальная российская разработка предназначена для организации связи и управления войсками.

«Холдинг «Росэлектроника» начал серийное производство модернизированных аппаратных комплексов для сетей связи и управления Вооруженных сил Р-090К», — цитирует «РИА Новости» сообщение.

Комплекс уже упрошел все испытания, в ходе которых было подтверждено улучшение тактико-технических характеристик по надежности и безопасности каналов связи.

Отмечается, комплекс предназначен для развертывания перспективных автоматизированных систем управления с использованием различных каналов связи. Сама работа производится по четырем независимым каналам.

«Росэлектроника» — российский холдинг, который обеспечивает производство около 80% всей электронно-компонентной базы в России.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в среду холдинг «Росэлектроника» сообщил, что разработал новый автоматизированный комплекс противодействия гражданским беспилотным летательным аппаратам. Система позволяет пресечь несанкционированное проникновение дрона на территорию охраняемого объекта без участия оператора.