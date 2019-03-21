Россия снова отбомбилась по джихадистам в сирийском Идлибе

Истребители ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб . Об этом сообщает Al-Masdar News.

Уточняется, что для шести боевых самолетов «Су» целями стали позиции джихадистов из группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России « Джабхат ан-Нусры ») и «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» (« Исламская партия Туркестана », также запрещена в России).

Военный источник издания уточняет, что авиаудары наносятся в ответ на массированную атаку, предпринятую джихадистами на города Аль-Сукейлабия, Мардех и Сальхаб.

13 марта стало известно, что российская авиация нанесла массированный удар по объектам террористов на территории провинции Идлиб. Сообщалось, что атака увенчалась успехом — в районе этих позиций произошло несколько взрывов.

В Идлибе находятся как бойцы вооруженной сирийской оппозиции, так и террористы. В Анкаре в феврале заявляли, что Россия, Турция и Иран могут «в любое время» провести там совместные военные операции против джихадистов. В Москве же утверждают, что некоторые страны Запада хотят сохранить в этой провинции «анклав терроризма».