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Россия снова отбомбилась по джихадистам в сирийском Идлибе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Минобороны России / AP Photo
Истребители ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Уточняется, что для шести боевых самолетов «Су» целями стали позиции джихадистов из группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» («Исламская партия Туркестана», также запрещена в России).
Военный источник издания уточняет, что авиаудары наносятся в ответ на массированную атаку, предпринятую джихадистами на города Аль-Сукейлабия, Мардех и Сальхаб.
13 марта стало известно, что российская авиация нанесла массированный удар по объектам террористов на территории провинции Идлиб. Сообщалось, что атака увенчалась успехом — в районе этих позиций произошло несколько взрывов.
В Идлибе находятся как бойцы вооруженной сирийской оппозиции, так и террористы. В Анкаре в феврале заявляли, что Россия, Турция и Иран могут «в любое время» провести там совместные военные операции против джихадистов. В Москве же утверждают, что некоторые страны Запада хотят сохранить в этой провинции «анклав терроризма».
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Армия , Ближний Восток , Войска , Исламская партия Туркестана , Джебхат ан-Нусра , Идлиб
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