Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США улучшит «лучший в мире танк» за 6 миллиардов долларов 

Lenta.ru + ещё 5 7 часов назад
Фото: Популярная механика
США потратят свыше шести миллиардов долларов на модернизацию танка M1 Abrams («Абрамс»). Об этом американский президент Дональд Трамп рассказал во время визита на танкостроительный завод в городе Лайма в штате Огайо.
По его словам, деньги направят на усовершенствование и модификацию танков в ближайшие три года. «Это почти в два раза больше, чем прошлая администрация [Барака Обамы] инвестировала за восемь лет», — подчеркнул Трамп.
Он также назвал M1 Abrams самым эффективным, надежным и боеспособным в истории войн.
В феврале США показали подробные снимки танка M1 Abrams, последняя версия которого (M1A2C или M1A2 SEPv3) получила системы активной защиты Trophy HV (Heavy Vehicle) израильской компании Rafael Advanced Defence Systems. Тогда же СМИ отмечали, что M1A2C, возможно, «является лучшим в мире танком».
В бюджетном запросе на 2020 финансовый год, направленном Белым домом в Конгресс, предлагается увеличить расходы США на оборону. Сумму хотят повысить почти на пять процентов, до 750 миллиардов долларов.
Последние новости
Россия решилась взять в долг на Западе Названы российские олигархи с самыми большими доходами Правительство решит дальнейшую судьбу цен на бензин
Комментарии
Армия , Оружие , Барак Обама , Дональд Трамп , США
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Началову похоронили в «счастливом» платье
Шоу-бизнес
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Политика
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Сторонники Астаны и Нурсултана подрались в Казахстане
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение