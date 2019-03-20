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B-52 сфотографировали из кабины российского истребителя 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
В Сети появился снимок стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H, приближавшегося к российским границам. Предположительно, фото сделал летчик российского истребителя.
Фото американского самолета опубликовал пользователь Instagram fighter_bomber (аккаунт в соцсетях ведется от имени военного летчика).
«Видим, знаем, ведем», — написал автор публикации.
Снимок американского самолета был сделан сверху и сзади. Судя по всему, фото было снято летчиком российского истребителя, поднявшегося на перехват бомбардировщика.
За последние несколько дней B-52 несколько раз приближался к российским границам.
В среду появились сообщения, что Boeing B-52H Stratofortress с бортовым номером 60-0024, вылетевший с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, отработал условную атаку на базу Балтийского флота.
Boeing B-52H Stratofortress может нести в том числе ядерное оружие.
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Комментарии6
Армия , Оружие , Boeing , США
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