B-52 сфотографировали из кабины российского истребителя

В Сети появился снимок стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H, приближавшегося к российским границам. Предположительно, фото сделал летчик российского истребителя.

Фото американского самолета опубликовал пользователь Instagram fighter_bomber (аккаунт в соцсетях ведется от имени военного летчика).

«Видим, знаем, ведем», — написал автор публикации.

Снимок американского самолета был сделан сверху и сзади. Судя по всему, фото было снято летчиком российского истребителя, поднявшегося на перехват бомбардировщика.

За последние несколько дней B-52 несколько раз приближался к российским границам.

В среду появились сообщения, что Boeing B-52H Stratofortress с бортовым номером 60-0024, вылетевший с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, отработал условную атаку на базу Балтийского флота.

Boeing B-52H Stratofortress может нести в том числе ядерное оружие.