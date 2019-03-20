Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью

Видео: Су-30 и Су-27 сразились в стратосфере над Кубанью

В интернете появилось видео учений истребителей Су-30М2 и Су-27СМ3, которые отработали в небе Краснодарского края перехват воздушных целей. Самолеты поднялись в стратосферу и провели там воздушное сражение.

Как сообщили источники в военном ведомстве, в Южном военном округе (ЮВО) завершились летно-тактические учения эскадрильи истребительного полка ВВС и ПВО, базирующегося в Краснодарском крае. Во время этих учений Су-30М2 и Су-27СМ3 как раз и отрабатывали перехват целей. Воздушное сражение было снято на видео.

Истребители поднимались в воздух в составе пары, так называемой "двойки", а затем выполняли обнаружение и захват самолета условного противника, после чего сделали так называемые "электронные пуски" ракет — то есть для стрельб было произведено все необходимое, однако пилоты в конце не нажимали кнопку "пуск".

На съемках, которые велись из кабины одного из самолетов, видно, как истребители вместе поднимаются в воздух, а затем выполняют различные маневры почти в стратосфере, высоко над облаками.

Как пояснил источник в ЮВО, воздушные сражения проводились в сложной радиолокационной обстановке, которая намеренно создавалась специальными постановщиками помех. Действия летчиков в нестандартной ситуации помогала оценить специальная сложная компьютерная программа. Она же определяла точность попадания в цель.

Учения проводились для повышения профессионального мастерства пилотов, позволяя им на практике отработать сложные воздушные маневры.