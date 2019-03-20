Стало известно, когда ВМФ получит новейший корвет «Гремящий»

Передача новейшего корвета проекта 20385 запланирована на конец текущего года.

Передача корвета «Гремящий» запланирована на 2019 год, в марте корабль выходит на испытания. Об этом cообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Северной верфи» Игоря Пономарева.

«В настоящее время в строительстве находятся три фрегата и пять корветов. Первый из пяти корветов "Гремящий" выходит в марте на испытания, в декабре будет передан флоту», — сказал Пономарев.

Проект 20385 является дальнейшим развитием проекта 20380. Основным отличием стала замена ПКР «Уран» на УКСК с возможностью применения всего семейства ракет «Калибр» и «Оникс».