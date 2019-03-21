Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В горах Адыгеи прошли учения артиллеристов ЮВО 

ТК «Звезда» + ещё 1 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие отработали задачи ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных самоходными гаубицами «Акация», минометами «Сани» и РСЗО «Град-М».
Подразделения артиллерийского соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Адыгее, в рамках лагерного сбора провели боевые стрельбы и тренировки по управлению огнем в горно-лесистой местности Адыгеи.
В сложной горно-лесистой местности военнослужащие отработали задачи ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами 2С3М «Акация», минометами 2Б11 «Сани» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град-М».
Для контроля поражения мишеней, имитирующих боевую технику и огневые точки условного противника, а также для оценки обстановки на поле боя были применены беспилотные летательные аппараты, которые передавали точные координаты и видеоизображение на командный пункт артиллерийского дивизиона.
При выполнении огневых задач особое внимание уделялось оперативности занятия неподготовленных огневых позиций с марша и их быстрому оставлению после стрельбы.
Занятия проводились на полигоне Майкопский, оснащенном современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой.
В боевых стрельбах приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано более 70 единиц военной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения американского бомбардировщика B-52 над Балтикой ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» зашёл в Красное море
Комментарии
Армия , Войска , Республика Адыгея
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Сторонники Астаны и Нурсултана подрались в Казахстане
СНГ В мире
Мужчина заменил Петросяну Степаненко
Шоу-бизнес
«Многие артистки это пили»: из-за чего умерла Началова
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение