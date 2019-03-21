В горах Адыгеи прошли учения артиллеристов ЮВО

Военнослужащие отработали задачи ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных самоходными гаубицами «Акация», минометами «Сани» и РСЗО «Град-М».

Подразделения артиллерийского соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Адыгее , в рамках лагерного сбора провели боевые стрельбы и тренировки по управлению огнем в горно-лесистой местности Адыгеи.

В сложной горно-лесистой местности военнослужащие отработали задачи ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами 2С3М «Акация», минометами 2Б11 «Сани» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град-М».

Для контроля поражения мишеней, имитирующих боевую технику и огневые точки условного противника, а также для оценки обстановки на поле боя были применены беспилотные летательные аппараты, которые передавали точные координаты и видеоизображение на командный пункт артиллерийского дивизиона.

При выполнении огневых задач особое внимание уделялось оперативности занятия неподготовленных огневых позиций с марша и их быстрому оставлению после стрельбы.

Занятия проводились на полигоне Майкопский, оснащенном современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

В боевых стрельбах приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано более 70 единиц военной техники.