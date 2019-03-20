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Ядерный бомбардировщик ВВС США приблизился к российским границам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC0 / U.S. Air Force/Staff Sgt. Trevor McBride /
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США приблизился к границам Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
В 11:45 Boeing B-52H Stratofortress с бортовым номером 60-0024 взлетел с авиабазы Фаирфорд и направился к российским границам. В 13.20 бомбардировщик отработал условную атаку на базу Балтийского флота.
Отмечается, что полет проходил на высоте около восьми тысяч метров.
Boeing B-52H Stratofortress –стратегический бомбардировщик, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. На дозвуковой скорости самолет способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за границей значительно увеличилась. Так, в понедельник Boeing B-52H Stratofortress заметили у границ Ленинградской области. Тогда американские пилоты также сымитировали бомбардировку базы Балтийского флота, приблизившись во время полета к Петербургу на расстояние в 191 километр.
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Армия , Boeing , Калининградская Область , США
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