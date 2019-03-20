Ядерный бомбардировщик ВВС США приблизился к российским границам

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США приблизился к границам Калининградской области , следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

В 11:45 Boeing B-52H Stratofortress с бортовым номером 60-0024 взлетел с авиабазы Фаирфорд и направился к российским границам. В 13.20 бомбардировщик отработал условную атаку на базу Балтийского флота.

Отмечается, что полет проходил на высоте около восьми тысяч метров.

Boeing B-52H Stratofortress –стратегический бомбардировщик, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. На дозвуковой скорости самолет способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за границей значительно увеличилась. Так, в понедельник Boeing B-52H Stratofortress заметили у границ Ленинградской области. Тогда американские пилоты также сымитировали бомбардировку базы Балтийского флота, приблизившись во время полета к Петербургу на расстояние в 191 километр.