ТОФ опроверг слухи о пожаре на базе подлодок 

Тихоокеанский флот России опроверг информацию СМИ о пожаре на базе подводных лодок во Владивостоке: было только "сильное задымление" от горевших в лесополосе покрышек и мусора.
В среду ряд изданий опубликовал фото дыма в районе бухты Улис и со ссылкой на свидетелей сообщил, что пожар произошел на территории базы подлодок.
"Информация о пожаре в базе подводных лодок Тихоокеанского флота в бухте Улис не соответствует действительности. Сильное задымление было вызвано возгоранием старых покрышек и бытового мусора в лесополосе за территорией воинских объектов. В настоящее время возгорание ликвидировано", — заявил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.