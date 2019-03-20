ТОФ опроверг слухи о пожаре на базе подлодок

Тихоокеанский флот России опроверг информацию СМИ о пожаре на базе подводных лодок во Владивостоке : было только "сильное задымление" от горевших в лесополосе покрышек и мусора.

В среду ряд изданий опубликовал фото дыма в районе бухты Улис и со ссылкой на свидетелей сообщил, что пожар произошел на территории базы подлодок.