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«Росэлектроника» создала систему противодействия гражданским дронам 

РИА Новости + ещё 1 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Холдинг "Росэлектроника" разработал новый комплекс противодействия гражданским беспилотникам "Атака — DBS", способный пресечь проникновение дронов на частную территорию, сообщили в среду в пресс-службе госкорпорации "Ростех" (включает в свой состав "Росэлектронику").
"Росэлектроника" разработала новый автоматизированный комплекс противодействия БЛА, доступный для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта", — говорится в сообщении.
В "Ростехе" отметили, что данная разработка не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах и других высокотехнологичных объектах. Испытания системы уже начались.
"Атака — DBS" осуществляет автоматизированную радиочастотную детекцию, блокирование каналов связи и спутниковой навигации, используемых БЛА. Под действием комплекса беспилотник теряет связь с пультом управления и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо возвращается в точку запуска, либо совершает аварийную посадку. Время реакции системы составляет 0,1 секунды", — пояснили в корпорации.
Данную систему планируется применять против дронов, ведущих несанкционированное видеонаблюдение, транспортировку или сброс компактных грузов. Комплекс сам оповещает заинтересованных лиц об инциденте через SMS или электронное сообщение.
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Армия , Оружие , Ростех , Росэлектроника
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