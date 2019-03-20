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Страны ОДКБ проведут совместную операцию 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
В нынешнем году страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности, проведут масштабную операцию против террористов. Об этом сообщил исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков.
"Подготовлен и согласован план комплексных оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием "Наемник" по перекрытию каналов вербовки, въезда/выезда граждан из стран ОДКБ для участия в деятельности международных террористических организаций. Также будут нейтрализованы ресурсные базы террористов в зоне ответственности ОДКБ", — заявил он в интервью ТАСС.
Точные сроки проведения операции Семериков называть не стал. Но уточнил: к ней все готово, она охватит все страны организации, где уже созданы соответствующие координирующие центры. Руководитель ОДКБ не скрывал, что операция "Наемник" прежде всего нацелена на борьбу с выходцами из запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", которые пытаются перебраться из Сирии на территорию постсоветских государств.
Операция "Наемник" нацелена на борьбу с выходцами из запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, пытающимися перебраться из Сирии на территорию постсоветских государств
Семериков также рассказал о запланированных на этот год крупных учениях. Всего их будет семь, в том числе одно стратегическое. Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ потренируются на тактико-специальных маневрах "Взаимодействие". Подразделения, входящие в Миротворческие силы организации, ждут учебные операции в рамках "Нерушимого братства". Разведчики ОДКБ будут совместно решать задачи на учении "Поиск", а специалистов по борьбе с наркотрафиком соберет "Гром". Для Коллективных авиасил ОДКБ организует маневры "Воздушный мост", а для подразделений материально-технического обеспечения — "Эшелон". Все эти учения, по словам Семерикова, планируется проводить на фоне единой стратегической обстановки в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019". Оно развернется на территориях Белоруссии, России и Таджикистана.
Это, так сказать, внутренние планы организации. В то же время прорабатывается возможность участия подразделений ОДКБ в международных миссиях, проводимых под эгидой ООН. По словам Семерикова, не исключено, что Коллективные миротворческие силы организации в перспективе будут привлекаться к совместным операциям или им станут поручать самостоятельные задачи.
Напомним, что Организация Договора о коллективной безопасности была создана в мае 1992 года с целью укрепления мира, международной и региональной безопасности, защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств — членов ОДКБ. Тогда же было провозглашено, что организация отдает приоритет политическим средствам достижения этих целей. Первоначально в ОДКБ вошли шесть республик бывшего СССР. Позже к ним присоединились еще три постсоветских государства. Ныне в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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Армия , ООН , Исламское государство , ИТАР-ТАСС
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