В США узнали о новых испытаниях российского супероружия

Американская разведка узнала о переброске российскими военными почти 20 ракет «воздух-земля» класса «Кинжал» на полигон для испытаний. Как сообщает CNBC, этот факт был зафиксирован в отчетах. Источники рассказали, что у американцев пока нет защиты от оружия такого класса, в то время как в России уже провели не менее трех испытаний «Кинжалов».

Согласно отчетам разведки США, в июле 2018 года опытные образцы ракет летали на расстояние в 8 000 км, позже их устанавливали на МиГ-31 и запускали не менее 12 раз. После окончательной доводки в 2020 году ожидается принятие «Кинжалов» на вооружение армии.

По мнению источников телеканала, это свидетельствует о том, что в Москве «сделали приоритетом именно данную программу».