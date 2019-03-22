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В США узнали о новых испытаниях российского супероружия 

BFM.RU + ещё 12 1 час назад
Американская разведка узнала о переброске российскими военными почти 20 ракет «воздух-земля» класса «Кинжал» на полигон для испытаний. Как сообщает CNBC, этот факт был зафиксирован в отчетах. Источники рассказали, что у американцев пока нет защиты от оружия такого класса, в то время как в России уже провели не менее трех испытаний «Кинжалов».
Согласно отчетам разведки США, в июле 2018 года опытные образцы ракет летали на расстояние в 8 000 км, позже их устанавливали на МиГ-31 и запускали не менее 12 раз. После окончательной доводки в 2020 году ожидается принятие «Кинжалов» на вооружение армии.
По мнению источников телеканала, это свидетельствует о том, что в Москве «сделали приоритетом именно данную программу».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в феврале сообщил, что экипажи МиГ-31, оснащенных ракетами «Кинжал», выполнили уже более 380 полетов на воздушное патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей. Уточнялось, что «Кинжалы» прошли успешные испытания в сложных метеоусловиях, поразив мишени размером с легковой автомобиль на дальности 1000 км.
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Армия , Оружие , Сергей Шойгу
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