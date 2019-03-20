Минобороны США планирует начать работу над «суперпушкой» для войны с Россией и Китаем, следует из бюджета ведомства. Об этом пишет Breaking Defense, сообщает НСН.
Речь идет об артиллерийском орудии, способном выпускать взрывающиеся снаряды на расстояние в 1,150 миль (1850 км). Так называемая «стратегическая дальнобойная пушка» будет в 60 раз мощнее самых мощных пушек американской армии в настоящее время, а именно 155-мм гаубиц M777 и M109 A7 Paladin, отмечает The Inquistr.
Кроме того, США планируют начать испытания гиперзвуковых ракет. Вместе с «суперпушкой» эти два оружия смогут «наделать дыр в многоуровневой защиты России или Китая», считают в Пентагоне.