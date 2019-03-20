США перебросят в Южную Корею самолеты разведки и наблюдения

В последние дни в небе Южной Кореи были замечены американские стратегические самолеты-разведчики, а также беспилотники Global Hawk. Кроме того, на базу ВВС США в южнокорейском Осане из Японии прибыли самолеты дальнего радиообнаружения и наведения E-3 AWACS. По мнению корейских экспертов, США начали переброску в Корею дополнительных средств разведки с целью наблюдения за КНДР

Напомним, что недавно появились сообщения о восстановлении Северной Кореей ракетного полигона в Тончханни. Были также признаки, которые позволили говорить о возможной подготовке КНДР к ракетным запускам.

Как сообщили южнокорейские СМИ, ссылаясь на данные источников, занимающихся наблюдением за воздушным пространством Южной Кореи, 19 марта в небе Кореи были замечены американские самолеты-разведчики "класса U2", которые вели патрулирование, периодически поднимаясь вплоть до высоты 18 км. Кроме того, на высоте 6553 м были зафиксированы стратегические разведывательные беспилотные летательные аппараты ВВС США Global Hawk (RQ-4). Днем ранее в Осан с американской базы в Японии прибыл самолет Е-3, оснащенный системой дальнего радиообнаружения и наведения AWACS.

В министерстве обороны Южной Кореи подтвердили прилет Е-3, пояснив, что самолет принимает участие в совместных американо-южнокорейских маневрах Pacific Thunder, которые стартовали 18 марта и продлятся в общей сложности двенадцать дней.

Источник в военном ведомстве также сообщил, что в последние дни к Корейскому полуострову несколько раз прилетали также самолеты-разведчики RC-135W и RC-135U.

Как считают южнокорейские эксперты, США стали стягивать в Южную Корею дополнительные средства по наблюдению, чтобы отслеживать действия КНДР. Похоже, что США намерены разобраться, что именно собирается делать Северная Корея и заранее узнать о ракетных запусках, если Пхеньян действительно пойдет на это.

С другой стороны, мобилизация такого количества средств воздушного наблюдения несет своего рода предупреждение КНДР воздержаться от каких-либо провокационных шагов. Очевидно, что в Северной Корее тоже отследили прибытие самолетов США и, как скорее всего надеются в Вашингтоне, сделают соответствующие выводы.